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اليوم.. آخر موعد لتلقى طلبات الراغبين فى شغل 200 وظيفة ببنك ناصر

الخميس، 22 نوفمبر 2018 04:00 ص
اليوم.. آخر موعد لتلقى طلبات الراغبين فى شغل 200 وظيفة ببنك ناصر الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة
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أعلن الدكتور شريف فاروق نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أن آخر موعد للتقدم لشغل 200 وظيفة بالدرجة الثالثة لدى البنك للحاصلين على بكالوريوس تجارة وما يعادله وليسانس حقوق، ومن يجيدون اللغة الإنجليزية هو اليوم  الخميس، وأنه يتم حاليًا تلقى الطلبات من خلال البريد الإلكترونى للمعهد المصرفى NSB.EBI.GOV.EG .

 

وكان الدكتور شريف فاروق نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، قد أكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه عقب الانتهاء من تقديم طلبات الراغبين وفقًا للشروط سيتم عمل اختبار للمتقدمين للتأكد من اجتيازهم الاختبارات، وأنه يشترط أن يكون المتقدم من خريجى الجامعات أو الأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية والدولية بشرط حصولهم على درجة البكالوريوس أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير جيد على الأقل، وستكون الأفضلية للأعلى تقديرًا وأن يكون المتقدم من دفعات 2012، 2013، 2014، 2015 ،2016، 2017، 2018.


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