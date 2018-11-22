video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فى حال الهجوم التقليدى..

المجلس الفيدرالى الروسى يوصى بسلطة أكبر فى إطلاق الصواريخ النووية

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:11 م
المجلس الفيدرالى الروسى يوصى بسلطة أكبر فى إطلاق الصواريخ النووية الجيش الروسى - صورة أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

يسعى برلمانيون روس إلى إجراء تغييرات فى العقيدة النووية لبلادهم، وربما منح موسكو سلطة أكبر فى إطلاق صواريخ الدمار الشامل ردا على الهجوم العسكرى التقليدى.

وقالت مجلة "نيوزويك"، إن أعضاء المجلس الفيدرالى الروسى،  المجلس الأعلى للبرلمان، قد أوصوا أمس الأربعاء، بأن توسع موسكو عقيدتها النووية لتشمل اتخاذ قرار الرد فى حالة استخدام العدو لأسلحة فوق صوتية أو أسلحة استراتيجية تقليدية أخرى، بحسب تقرير لوكالة ريا نوفستى الروسية نشره موقع روسيا اليوم. وجاءت هذه المناقشات بعد مشاورات مع مسئولين من وزارة الدفاع الروسية.

يأتى هذا فى الوقت الذى يبحث فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الانسحاب من معاهدة الصواريخ متوسطة المدى، مما أدى إلى تهديد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وأعضاء من إدارته بالرد عليها بإجراءات عسكرية من قبلهم.

وتقول نيوزويك، إنه وفقا لأحدث عقيدة نووية لروسيا تم تبنيها فى ديسمبر 2014، فإن البلاد ستحتفظ بحقها فى استخدام الأسلحة النووية ردا على استخدام أسلحة نووية أو أى أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد أى من حلفائها، وأيضا فى حال العدوان ضد الاتحاد الروسى مع استخدام الأسلحة التقليدية عندما يكون وجود الدولة نفسه محل خطر.

وينص أيضا على أن الأسلحة النووية ستظل عامل مهم لمنع اندلاع صراعات عسكرية نووية تتضمن استخدام الأسلحة التقليدية سواء فى الحرب على المدى الكبير أو حرب إقليمية. وفى نفس العام، أثار ضم روسيا للقرم فى ظل اضطراب سياسى فى أوكرانيا المجاورة حشد هائل للتحالف العسكرى الغربة بقيادة الولايات المتحدة على طول الحدود الشرقية لأوروبا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا: أسطول بحر قزوين يجرى مناروات لمكافحة الإرهاب

الإندبندنت: إرسال جنود بريطانيين لشرق أوكرانيا يصب فى مصلحة روسيا

روسيا

اخبار روسيا

المجلس الفيدرالى الروسى

صواريخ نووية

هجوم عسكرى

العقيدة النووية الروسية




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة