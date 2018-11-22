المتهمان بسرقة قائدى السيارات بالإكراه يعترفان بطمس أرقام السيارة لمنع تتبعهما

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان متهمان بسرقة قائدى السيارات بالإكراه، عقب القبض عليهما بعد مبادلتهما إطلاق الرصاص مع الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، أنهما يستخدمان سيارة ملاكى فى مطاردة الضحايا، وتهديدهم بسلاح نارى لسرقتهم بالإكراه.

وأضاف المتهمان " إيهاب.إ" و"يوسف.أ" أنهما طمسا وأخفيا الأرقام الخاصة بلوحة السيارة، حتى لا يتم تتبعهما، كما ذكرا أنهما ارتكبا ما يقرب من 5 جرائم سرقة بالإكراه لقائدى السيارات بمدينة 6 أكتوبر.

واعترف المتهم الثانى بإطلاق الأعيرة النارية تجاه قوة أمنية استوقفتهما، فى محاولة للهرب، إلا أن رجال المباحث تبادلوا معه إطلاق الأعيرة النارية، وتمكنوا من السيطرة عليهما وضبطهما.

وتوصلت تحريات المقدم إكرامى البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، أن المتهم الأول محكوم عليه بالحبس 8 أشهر فى 3 قضايا تبديد، وسبق اتهامه فى قضية مخدرات، كما أن المتهم الثانى محكوم عليه بالحبس شهر فى قضية تبديد، وسبق اتهامه فى قضيتين حيازة سلاح بدون ترخيص، وسرقة وسائل نقل.

وتم ضبط المتهمين أثناء متابعة قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق ط والمنافذ، والمعينة لتأمين طريق القاهرة/الفيوم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر واستيقاف سيارة ملاكى "مطموسة اللوحات" قيادة شخص وبرفقته آخر، حيث بادر الأخير بإطلاق أعيرة من فرد خرطوش تجاه القوات، فقام رجال المباحث بمبادلتهما إطلاق الأعيرة حتى تمكنت من السيطرة على الموقف وضبطهما، وهما "إيهاب. إ. ع " عاطل، و" يوسف. أ. ق" عاطل وبحوزته السلاح النارى المستخدم "الفرد الخرطوش.

وبتفتيش السيارة عثر بها على عدد من الطلقات ومتعلقات مسروقة خاصة بمواطنين تعرضوا للسرقة، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة متعلقات قائدى السيارت بالإكراه، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وحيازتهما السلاح النارى والذخائر للدفاع عن نشاطهما الإجرامى وإطلاقهما أعيرة نارية تجاه القوات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.