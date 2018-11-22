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الكوريتان تتفقان على إنشاء أول طريق يربط بينهما منذ 14 عاما

الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:07 ص
الكوريتان تتفقان على إنشاء أول طريق يربط بينهما منذ 14 عاما رئيس كوريا الجنوبية ونظيره الشمالى
سول (أ ش أ)
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اتفقت الكوريتان على إنشاء أول طريق يربط بينهما منذ 14 عامًا يمتد لمسافة 3 كيلومترات عبر خط الحدود العسكرى الفاصل بينهما بالمنطقة منزوعة السلاح؛ بهدف تدعيم مشروع مشترك للتنقيب عن رفات قتلى الحرب الكورية بإحدى مواقع الحرب الشهيرة هناك.

وذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية أنه سيتم إنشاء الطريق شمال شرق العاصمة الكورية الجنوبية سول -وهو الطريق الذى حددته الكوريتان لتنفيذ مشروعهما المشترك؛ للبحث عن رفات قتلى الحرب الكورية فى الفترة من شهرى أبريل وحتى أكتوبر من العام القادم.

يُشار إلى أن هذا الطريق سوف يكون الأول من نوعه الذى يتم إنشاؤه بين الكوريتين؛ وذلك وسط موجة من الجهود الثنائية الرامية إلى بناء الثقة، وتخفيض حدة التوترات العسكرية، فضلًا عن الهدف النهائى المتمثل فى إحلال نظام سلام دائم فى شبه الجزيرة الكورية "المُقسمة".

وكانت الكوريتان أنشأتا أول طريق يربط بينهما فى عام 2003 على طول الساحل الغربى من شبه الجزيرة الكورية، فيما تم إنشاء الطريق الثانى على طول الساحل الشرقى فى العام التالى.

ويعد مشروع التنقيب جزءًا من اتفاق عسكرى وقعته وزارتا دفاع البلدين عقب انعقاد القمة الثالثة بين الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه- ان والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج- أون فى العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، شهر سبتمبر الماضي؛ حيث يتضمن الاتفاق العسكرى سلسلة من آليات بناء الثقة وتدابير الحد من الأسلحة التقليدية.

 


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