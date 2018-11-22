الكشف علي 240 مريضا في قافلة طبية لجامعة المنوفية بـ"ميت برة"

المنوفية – محمود شاكر

نظمت إدارة القوافل بجامعة المنوفية قافلة طبية متكاملة بالتعاون مع كلية الطب تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميته البيئية والمشرف العام على القوافل و الدكتور أحمد جمال الدين عميد كلية الطب و الدكتور محمود قوره وكيل كلية الطب زارت قرية ميت برة مركز قويسنا .

وأشار الدكتورة عبد الرحمن فرمان إلي أن القافلة قامت بالكشف على 240 الأهالي وتقديم العلاج والتوعية لهم بالتعاون مع وزارة الصحة وأوضح أن القافلة ضمت 6 تخصصات طبية هي الباطنة والأنف والأذن والأطفال وطب الأسرة والعظام والرمد .

وشارك فيها الدكتورة هبة كمال والدكتورة مروة خيرت والدكتورة ابراهيم سليمان اطفال والدكتورة أسماء أبو بكر والدكتورة جهاد سمير والدكتورة رنا عاشور .