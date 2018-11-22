video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 10:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الكشف علي 240 مريضا في قافلة طبية لجامعة المنوفية بـ"ميت برة"

الخميس، 22 نوفمبر 2018 09:32 م
الكشف علي 240 مريضا في قافلة طبية لجامعة المنوفية بـ"ميت برة" جانب من القافلة
المنوفية – محمود شاكر
إضافة تعليق

نظمت إدارة القوافل بجامعة المنوفية قافلة طبية متكاملة بالتعاون مع كلية الطب تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميته البيئية والمشرف العام على القوافل و الدكتور أحمد جمال الدين عميد كلية الطب و الدكتور محمود قوره وكيل كلية الطب زارت قرية ميت برة مركز قويسنا .

وأشار الدكتورة عبد الرحمن فرمان إلي أن القافلة قامت بالكشف على 240 الأهالي وتقديم العلاج والتوعية لهم بالتعاون مع وزارة الصحة وأوضح أن القافلة ضمت 6 تخصصات طبية هي الباطنة والأنف والأذن والأطفال وطب الأسرة والعظام والرمد .

وشارك فيها الدكتورة هبة كمال والدكتورة مروة خيرت والدكتورة ابراهيم سليمان اطفال والدكتورة أسماء أبو بكر والدكتورة جهاد سمير والدكتورة رنا عاشور .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. قوافل طبية أسبوعيا لمكافحة العمى فى أسوان

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

قافلة طبية

جامعة المنوفية

ميت برة




لا تفوتك
مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج

ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج

196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020

196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020

الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى

الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى

غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب

غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب

الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول

الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة