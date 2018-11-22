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القبض على 62 متهما بحوزتهم مواد مخدرة فى الجيزة

الخميس، 22 نوفمبر 2018 10:12 ص
القبض على 62 متهما بحوزتهم مواد مخدرة فى الجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، خلال حملة أمنية داهمت خلالها عددا من البؤر الإجرامية بأنحاء المحافظة، من ضبط 62 متهما بحوزتهم كميات من مخدر الاستروكس والحشيش والهيروين والأقراص المخدرة قبل ترويجها على عملائهم. 
 
كما أسفرت الحملة عن ضبط 18 سلاحا ناريا غير مرخص، بقصد الاتجار والدفاع، وعدد من الطلقات النارية.
 
وواصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة جهودهم لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وأسفرت الحملات عن إزالة عشرات المخالفات الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية والباعة الجائلين بمدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد وبولاق الدكرور والعمرانية وقطاعى شمال وجنوب الجيزة. 
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء د.مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

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