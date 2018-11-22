القبض على 3 هاربين من المؤبد والإعدام فى المنيا

كتب فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من القبض على 3 متهمين صادر ضدهم أحكام بالإعدام والمؤبد و75 سنة سجن بتهمة مقاومة السلطات وقتل العمد وشروع فى القتل وحيازة أسلحة نارية وإطلاق أعيرة نارية صادر بشأنهم 6 قرارات ضبط وإحضار وبحوزتهم 3 بنادق آليه و53 طلقة و4 خزانات.

تلقى اللواء مجدى عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارا من العميد مجدى سالم مدير المباحث يفيد تواجد ثلاثة عناصر إجرامية خطرة على الأمن العام وصادر بشأنهم 6 قرارات ضبط وإحضار وعدة أحكام بالإعدام والمؤبد لمقاومة السلطات وقتل عمد والشروع فى القتل وإطلاق أعيرة نارية.

وأفادت التحريات الأولية بأن المتهمين الثلاثة متواجدين وسط الزراعات وبحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة.

تم تقنين الإجراءات القانونية والاستعانة بقوات التدخل السريع وقوات الأمن، وتم نصب عدة أكمنة متحركة حول الزراعات وتمكن المقدم هشام عسقلانى رئيس مباحث مركز شرطة أبو قرقاص ويعاونه الرائد محمد بكر معاون أول المباحث والنقباء إسلام زين وأحمد النجار ومحمد زيدان برئاسة العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية من مداهمة الزراعات وضبط كل من "ا.خ" 48 سنة و"خ.ت" 45 سنة مقيمان بإحدى قرى أبو قرقاص و"م.ز" 44 سنة سائق وبحيازتهم 3 بنادق آلية و53 طلقة و4 خزانات و3 هواتف.

وبالكشف الجنائى تبين أن المتهم الأول صادر بشأنه حكم قضائيا بالإعدام والمؤبد لارتكابه قضايا جنائية وصادر بشأنه قرارات ضبط وإحضار فى تهم ( قتل عمد وشروع فى قتل ومقاومة سلطات وإطلاق أعيرة نارية) وعثر بحوزته على بندقية آلية و25 طلقة وخزنتين.

والمتهم الثانى صادر ضده حكم قضائى بحبسه 5 سنوات ومؤبد ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 قضايا جنائية قتل عمد والشروع فى قتلو مقاومة سلطات وإطلاق أعيرة وعثر بحوزته على بندقية آلية و15 طلقة آلية وخزنة، والثالث محكوم عليه بالمؤبد 25 سنة فى اقتحام مركز شرطة أبو قرقاص ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية مقاومة سلطات وإطلاق الأعيرة النارية وعثر بحوزته على بندقية آلية و15 طلقة وخزنة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق.