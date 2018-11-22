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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالمحلة

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:51 ص
القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالمحلة المتهمان و المضبوطات
الغربية - عادل ضرة
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تمكن ضباط المباحث الجنائية بفرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود برئاسة العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، وضباط قسم ثالث المحلة، من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالمحلة بنطاق قسم ثالث المحلة.

 

كانت معلومات قد وردت إلى العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، عن قيام متهمان مقيمان بعزبة خضر بنطاق قسم ثالث المحلة بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالمحلة، وقاما بارتكاب العديد من سرقة الدراجات البخارية والتكاتك بالإكراه تم عرض المعلومات على اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية.

 

على الفور قرر تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين ضم العميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والنقيب عمرو منصور رئيس مباحث ثالث المحلة والقوة المرافقة لهم، حيث تمكنت القوة من ضبط المتهم الأول محمد.إ.ال 20 سنة، والمتهم ضياء.إ، 27 سنة، مقيمان عزبة خضر وبحوزتهما عدد كبير من الدراجات البخارية والتكاتك و2 سلاح أبيض "سيف" تم التحفظ على المضبوطات وبمواجهة المتهمان اعترفا بقيامهما بارتكاب العديد من وقائع السرقة بالإكراه.

 

تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير الأمن بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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