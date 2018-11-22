العثور على جثة معلمة فى مياه ترعة الإسماعيلية بالتل الكبير

الإسماعيلية - صبرى غانم

عثر أهالي مدينة التل الكبير على جثة معلمة مختفية منذ يومين ملقاه بترعة الإسماعيلية أمام محطة مياه التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الاسماعيلية تلقى اخطارا من العميد مجدى امام مأمور مركز شرطة التل الكبير يفيد بورود بلاغ من اهالى التل الكبير مفاده العثور على جثة المجنى عليها "ولاء.س.ع" ٣٣ عاما، معلمة بمدرسة التل الكبير الإعدادية والمبلغ باختفائها منذ يومين.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان البلاغ وتم انتشال الجثة وايداعها بمشرحة مستشفى التل الكبير تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.