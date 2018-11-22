الصين والبرازيل تطلقان قمرا صناعيا جديدا لموارد الأرض العام القادم

بكين(أ ش أ)

أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أن الصين والبرازيل ستطلقان قمرا صناعيا جديدا لموارد الأرض خلال العام القادم.

وقال الأمين العام لإدارة الفضاء الوطنية الصينية "لى قوو بينج" - فى تصريحات خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الـ30 للتعاون الصينى - البرازيلى فى مجال الفضاء اليوم الخميس - إنه من المقرر إطلاق القمر الصناعى الجديد (القمر الصناعى الصينى - البرازيلى للموارد الأرضية - 4 إيه) من طراز (سى بى إى آر إس - 4 إيه) فى النصف الثانى من عام 2019.

يشار إلى أن الأقمار الصناعية من طراز "سى بى إى آر إس - 4 إيه" هى مجموعة أقمار صناعية لاستشعار الأرض عن بعد، وتم تصميمها بشكل خاص لمراقبة الأرض من مدار للأغراض غير العسكرية، من بينها: مراقبة البيئة والأرصاد الجوية ورسم خرائط.