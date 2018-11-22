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الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:47 م
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الصين والبرازيل تطلقان قمرا صناعيا جديدا لموارد الأرض العام القادم

الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:24 م
الصين والبرازيل تطلقان قمرا صناعيا جديدا لموارد الأرض العام القادم إطلاق قمر صناعى ـ صورة أرشيفية
بكين(أ ش أ)
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أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أن الصين والبرازيل ستطلقان قمرا صناعيا جديدا لموارد الأرض خلال العام القادم.

وقال الأمين العام لإدارة الفضاء الوطنية الصينية "لى قوو بينج" - فى تصريحات خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الـ30 للتعاون الصينى - البرازيلى فى مجال الفضاء اليوم الخميس - إنه من المقرر إطلاق القمر الصناعى الجديد (القمر الصناعى الصينى - البرازيلى للموارد الأرضية - 4 إيه) من طراز (سى بى إى آر إس - 4 إيه) فى النصف الثانى من عام 2019.

يشار إلى أن الأقمار الصناعية من طراز "سى بى إى آر إس - 4 إيه" هى مجموعة أقمار صناعية لاستشعار الأرض عن بعد، وتم تصميمها بشكل خاص لمراقبة الأرض من مدار للأغراض غير العسكرية، من بينها: مراقبة البيئة والأرصاد الجوية ورسم خرائط.

 


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