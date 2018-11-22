video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تدعو لرفع بوروندى من أجندة مجلس الأمن الدولى

الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:40 م
الصين تدعو لرفع بوروندى من أجندة مجلس الأمن الدولى مجلس الأمن الدولى ـ صورة أرشيفيه
بكين ـ نيويورك (أ ش أ)
إضافة تعليق

دعت الصين إلى رفع القضية المتعلقة ببوروندى من أجندة مجلس الأمن الدولى فى ظل عودة الهدوء إلى البلاد.

وقال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاى تاو" -فى كلمة أمام مجلس الأمن الدولى نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس- إن الصين لاحظت ما أعلنه وزير خارجية بوروندى "إيزيكيال نيبيجيرا" فى الجلسات العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام بشأن استعادة الهدوء فى بوروندي، وإن الوضع ما زال تحت السيطرة.

وأضاف تاو أن الصين تؤيد الرأى الذى يحث على ضرورة استماع مجلس الأمن إلى بوروندى وتبنى وجهة نظر شاملة وعادلة وموضوعية بشأن الوضع فى هذا البلد، كما يتعين على المجلس القيام بتعديلات وفقا للتطورات الأخيرة وأن يبعث رسالة إيجابية.

وتابع تاو أن الوضع الأمنى فى بوروندى مازال مستقرًا، وأن حكومة بوروندى تدفع قدمًا العملية السياسية بشكل فعال، وأن الصين ترحب بالتطورات الإيجابية التى تبرهن على قدرة وإصرار بوروندى حكومة وشعبًا على حل مشكلاتها السياسية وحماية السلام والاستقرار فى البلاد بشكل مستقل.

وأكد تاو أنه يتعين على المجتمع الدولى احترام قيادة بوروندى وسيادة ووحدة وسلامة أراضيها، واحترام اختيارات بوروندى حكومة وشعبًا بشكل كامل وخاصة فى الشؤون المتعلقة بالانتخابات والعملية السياسية.

ورحب المبعوث الصينى بالجهود التى تبذلها الجماعات الإقليمية وشبه الإقليمية فى دعم العملية السياسية فى بوروندي، معربًا عن أمله أن تواصل جميع الجماعات دعم التنسيق مع حكومة بوروندى وتقديم مساعدة بناءة.

وأشار تاو إلى أن بوروندى تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية وإنسانية، وأنه يجب على المجتمع الدولى تقديم الدعم والمساعدة الضرورية، مطالبا المنظمات الدولية المعنية باستئناف التعاون الاقتصادى والمساعدة التنموية فى بوروندى.

ولفت تاو إلى أن الصين تدعم دائما العملية السياسية فى بوروندى، وتقدم مساعدة وفقا لقدرتها من أجل إعادة إعمار البلاد، ومستعدة لمواصلة القيام بدور بناء فى المساعدة على إحلال السلام والاستقرار والتنمية المستدامة هناك.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بوروندى تهدد بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

حكومة بوروندى تعلن استعدادها للمشاركة فى جلسة المحادثات مع المعارضة

بوروندى

الصين

قضيه بوروندى

مجلس الامن




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة