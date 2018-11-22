السجن 7 سنوات لوكيل وزارة الصحة السابق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت محكمة جنايات الإسكندرية الحكم على "م .ج" وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بالسجن المشدد 7سنوات وبراءة "ا.ش "من القضية بعد اتهامه فى قضية رشوة واستغلال منصبه.

وكان قد ألقى القبض على وكيل وزارة الصحة السكندرية من الجهات الرقابية لتلقيه "رشوة" عبارة عن هاتفى "آى فون s6"، بعد ثبوت القضية بالتسجيلات.

يذكر أن نيابة باب شرقى الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالعزيز سامى، باشرت التحقيقات مع وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، لمدة استمرت 13 ساعة بمقر النيابة بالمنشية، واستمعت إلى أقواله، التى واجهها كلها بالإنكار، ثم أمرت بحبسه لاتهامه بتلقى رشوة من أحد الأطباء العاملين تحت رئاسية مقابل نقلة إلى إحدى الجهات المميزة.