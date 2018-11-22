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الرئيس العراقى يصل إلى روما فى مستهل زيارة رسمية

الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:33 م
الرئيس العراقى يصل إلى روما فى مستهل زيارة رسمية الرئيس العراقى برهم صالح
روما (أ ش أ)
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وصل الرئيس العراقى برهم صالح اليوم الخميس، إلى العاصمة الإيطالية روما فى مستهل زيارة رسمية للمشاركة فى مؤتمر (حوارات المتوسط).

وذكرت قناة ( الإخبارية ) العراقية أنه من المقرر أن يلقى برهم صالح، كلمة فى المؤتمر يتحدث من خلالها عن رؤية العراق وعلاقاته الدولية من منظور التعاون القائم على مبدأ المصالح المشتركة، وبما يعزز فرص البناء والتقدم والحرية.

وأضافت أن صالح سيلتقى خلال الزيارة ببابا الفاتيكان فرنسيس والرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء جوزيبى كونتي، فضلا عن عدد من المسؤولين الإيطاليين لإجراء محادثات بشأن العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

يشار إلى أن (حوارات المتوسط) فعالية سنوية تنظمها وزارة الخارجية الايطالية بالتنسيق مع المعهد الإيطالى للدراسات السياسية الدولية، ويهدف إلى ترتيب لقاءات وحوارات بين صناع القرار فى دول البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط.

 


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