الرئيس العراقى: هزيمة "داعش" وتشكيل الحكومة نقطة تحول فى تاريخ بغداد

اعتبر رئيس الجمهورية العراقى برهم صالح، أن هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابى وتشكيل الحكومة نقطة تحول فى تاريخ العراق.
وخلال تواجده فى العاصمة الإيطالية روما، أكد صالح - فى تصريحات أوردتها قنا "السومرية نيوز" اليوم الخميس أنه لابد من حل القضايا الخلافية بين بغداد وآربيل من خلال الدستور، مضيفًا : "هناك فرصة لإعادة توحيه مسار العراق ودفع البلاد نحو الرخاء والاستقرار".
وكان رئيس الجمهورية العراقى قد وصل إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة فى مؤتمر حوارات المتوسط.
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