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الخميس، 22 نوفمبر 2018 10:06 م
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الرئيس العراقى: هزيمة "داعش" وتشكيل الحكومة نقطة تحول فى تاريخ بغداد

الخميس، 22 نوفمبر 2018 10:00 م
الرئيس العراقى: هزيمة "داعش" وتشكيل الحكومة نقطة تحول فى تاريخ بغداد برهم صالح رئيس جمهورية العراق
أ ش أ
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اعتبر رئيس الجمهورية العراقى برهم صالح، أن هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابى وتشكيل الحكومة نقطة تحول فى تاريخ العراق.

وخلال تواجده فى العاصمة الإيطالية روما، أكد صالح - فى تصريحات أوردتها قنا "السومرية نيوز" اليوم الخميس أنه لابد من حل القضايا الخلافية بين بغداد وآربيل من خلال الدستور، مضيفًا : "هناك فرصة لإعادة توحيه مسار العراق ودفع البلاد نحو الرخاء والاستقرار".
وكان رئيس الجمهورية العراقى قد وصل إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة فى مؤتمر حوارات المتوسط.

 

 


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