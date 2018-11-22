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الرئيس الأفغانى: لايمكن لطالبان تبرئة نفسها من هجوم كابول بمجرد إدانته

الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:16 ص
الرئيس الأفغانى: لايمكن لطالبان تبرئة نفسها من هجوم كابول بمجرد إدانته الرئيس الأفغانى أشرف غانى
كابول (أ ش أ)
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قال الرئيس الأفغانى أشرف غانى، إنه لا يمكن لحركة طالبان تبرئة نفسها من المسئولية بمجرد إدانة الهجوم الانتحارى الذى استهدف تجمعا لعلماء الدين فى العاصمة كابول أمس الأول الثلاثاء.

وأضاف غانى - فى تصريح أدلى به خلال زيارته للمصابين فى المستشفى، ونقلته شبكة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الخميس "طالبان لا يمكنها أن تبرئ نفسها من المسؤولية بإدانة الهجوم فقط، وإنما يجب عليها أن تتوقف عن قتل الأفغان والمسلمين والبشر جميعا إلى الأبد، واتخاذ خطوات عملية نحو السلام".

واتهم غانى إحدى الدول المجاورة بإيواء الإرهابيين وتوفير البنية التحتية الداعمة للهجمات الانتحارية ومراكز التدريب والموارد المالية اللازمة لشن الهجمات.. داعيا المجتمع الدولى إلى بذل الجهود لتحديد الدول التى تدعم أعمال الإرهاب فى أفغانستان.

وتابع قائلا " إن أعداء أفغانستان ينتهكون كل القيم الأخلاقية والإسلامية، لقد هاجموا تقاليدنا وهويتنا الوطنية، وفى سياق تاريخنا، حتى فى ظل أحلك العصور، لم يكن هناك مثل هذا الهجوم المستهدف الجبان والشنيع ضد علماء الدين".

يشار إلى أن وزارة الصحة الأفغانية أعلنت مقتل 55 شخصا وإصابة 94 آخرين فى هجوم استهدف تجمعا لعلماء الدين فى العاصمة (كابول) أول أمس /الثلاثاء/ فيما نفت حركة طالبان تورطها فى هذا الهجوم.

 


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