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الخارجية الروسية: نأسف لحملة التضليل في انتخابات الإنتربول

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:44 م
الخارجية الروسية: نأسف لحملة التضليل في انتخابات الإنتربول ماريا زاخاروفا
أ ش أ
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قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن بلادها تأسف لإطلاق الولايات المتحدة حملة تضليل أثناء انتخابات رئيس الانتربول.
وأضافت زاخاروفا - خلال مؤتمر صحفى اليوم /الخميس/ - " تزامنت فترة ما قبل الانتخابات بحملة غير مسبوقة من التضليل والضغوط والتشهير، وأطلقت هذه الحملة للأسف بمبادرة من الولايات المتحدة ضد المرشح الروسى".
وأوضحت أنه فى ظل الحملة المناهضة لروسيا، ابتعدت واشنطن حتى عن نهجها المبدئى المتمثل فى عدم الكشف عن التفضيلات فى الانتخابات لمنظمة دولية وتدخلت وزارة الخارجية علانية بمنع انتخاب الممثل الروسى.
وأشارت إلى أن هناك تدخلا فادحا في الشؤون الداخلية للمنظمة الدولية، مؤكدة أن موسكو تعتبر مثل هذه الأفعال غير مقبولة وتضر بهيبة ومصداقية الانتربول . 


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