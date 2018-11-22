التعليم العالى: محمود المتبنى عميدا لطب جامعة عين شمس

كتب وائل ربيعى

أعلن د. خالد عبد الغفّار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور قرار جمهورى بتعيين د. محمود أحمد شوقى، المتينى عميدا لكلية الطب جامعة عين شمس.