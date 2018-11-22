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"التضامن" تعرض فيلما تسجيليا عن إنجازات "تكافل وكرامة" بحضور رئيس الوزراء

الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:07 ص
"التضامن" تعرض فيلما تسجيليا عن إنجازات "تكافل وكرامة" بحضور رئيس الوزراء غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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استعرضت وزارة التضامن الاجتماعى فيلما تسجيليا عن المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والتوسع فى برامج الدعم النقدى حيث تضمن الفيلم تغيير حياة الكثير من الأسر الاولى بالرعاية بسبب حصولهم على الدعم النقدى من البرنامج فى مختلف المحافظات، وكذلك عدد الأسر المستفيدة.


جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى،  بمناسبة مرور 3 سنوات على برنامج تكافل وكرامة تحت عنوان "من الحماية إلى الإنتاج" ، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وغادة والى وزبرة النضامن الاجتماعى والدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.


 


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