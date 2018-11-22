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البيت الأبيض يرتب لصفقات خاصة مع منتجى السيارات الألمانية

الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:20 ص
البيت الأبيض يرتب لصفقات خاصة مع منتجى السيارات الألمانية مساعى لزيادة إنتاج السيارات الألمانية فى أمريكا
كتبت: إنجى مجدى
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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، تدرس دعوة المدراء التنفيذيين لشركات السيارات الألمانية للقاء فى البيت الأبيض، من أجل الضغط لإنتاج المزيد من السيارات على الأراضى الأمريكية.

 

وكشف مراسل الصحيفة الأمريكية فى برلين، الخميس، أن، إدارة ترامب دعوة الرؤساء التنفيذيين لأكبر ثلاث شركات لتصنيع السيارات فى ألمانيا وسط نفاد صبر متزايد فى واشنطن بسبب بطء وتيرة المحادثات مع الاتحاد الأوروبى بشأن صياغة صفقة تجارية جديدة عبر المحيط الأطلسى، وفقا لأشخاص على دراية بالمناقشات.

 

ويرتب مسئولو الإدارة الأمريكى للقاء يجمع الرؤساء التنفيذيون لشركة فولكس فاجن وبى أم دبليو ودايملر مع كبير المستشارين الاقتصاديين فى البيت الأبيض، لورنس كودلو، ووزير التجارة ويلبر روس، والممثل التجارى روبرت لايتايزر فى غضون أيام، وفقا لمصادر تحدثت للصحيفة.


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البيت الابيض

فولكس فاجن

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