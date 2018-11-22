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"البحوث الإسلامية": اللغة العربية السلاح الأقوى فى مواجهة الأفكار الضالة

الخميس، 22 نوفمبر 2018 05:00 م
"البحوث الإسلامية": اللغة العربية السلاح الأقوى فى مواجهة الأفكار الضالة الدكتور محى الدين عفيفى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على
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شارك د. محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، فى حفل تخرج الدفعة الثامنة من طلاب وطالبات مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والتى تنظمه الرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبحضور قيادات الأزهر الشريف، حيث يُعد هذا الحفل تتويجا لهؤلاء الطلاب نتيجة إصرارهم خلال فترة تعليمهم على إتقان اللغة العربية تمهيدا للدراسة بالأزهر الشريف.
 
وقال الأمين العام إن اهتمام الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر بهؤلاء الطلاب في مختلف المراحل التعليمية ورعايتهم وتقديم شتى سبل الدعم اللازم لهم، يمثل رسالة الأزهر العالمية التي يسعى من خلالها لتقديم نماذج متميزة من هؤلاء الطلاب كسفراء للأزهر في مختلف دول العالم لينشروا منهجه الوسطي في ترسيخ السلام واحترام الآخر وتصحيح المفاهيم الخاطئة.
 
وأضاف الأمين العام، أن اللغة العربية هي المدخل الأساس والسلاح الأقوى في مواجهة الأفكار الضالة، خاصة وأن جماعات التطرف والغلو تستخدم اللغة فى التأويل الخاطئ للنصوص الشرعية لتضليل الناس، مما يؤكد أهمية وضرورة تعلم اللغة العربية وقواعدها وأساليبها وأصولها.
 
 
 

 


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