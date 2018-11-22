الاحتلال يحظر على محافظ القدس التواصل مع عدد من الشخصيات الفلسطينية

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أصدر ما يسمى قائد المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال الإسرائيلى قرارًا بمنع محافظ القدس عدنان غيث من التواجد أو الحضور أو الاتصال بشكل مباشر أو غير مباشر مع مجموعة الشخصيات الوطنية الفلسطينية.

وقال محامى المحافظ إنه تقدم باعتراض على قرار آخر أصدره قبل أسبوعين ما يسمى قائد المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال يقضى بمنع المحافظ غيث من دخول الضفة الغربية.

وتأتى قرارات سلطات الاحتلال هذه بحق محافظ القدس بعد العديد من الإجراءات التعسفية، بداية من اختطافه من بلدة بيت حنينا فى القدس الشرقية، وتوقيفه لعدة أيام، ثم إعادة اعتقاله من نادى سلوان الرياضي، وما تبعه من ملاحقة واقتحام لمقر محافظة القدس، واستدعاء موظفى المحافظة وموظفين آخرين فى السلطة الوطنية الفلسطينية، ومصادرة أوراق ومستندات على الأقراص الصلبة من أجهزة الحاسوب.