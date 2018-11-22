الإحصاء: متوسط أعمار "المصريين" يفوق المتوسط العام على مستوى أفريقيا والعالم

كتبت- هبة حسام

كشفت بيانات حديثة صادرة عن جهاز الإحصاء، اليوم، الخميس، بمناسبة احتفال الجهاز بيوم الإحصاء الإفريقى، أن متوسط العمر المتوقع عند الميلاد فى مصر، بلغ 71.2 عام للذكور، و73.9 عام للإناث خلال العام الجارى 2018.

وأظهرت البيانات، ارتفاع هذا المتوسط لأعمار المصريين، عن متوسطات الأعمار سواء فى أفريقيا أو على مستوى العالم، حيث بلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد على مستوى العالم 70 سنة للذكور، و74 سنة للإناث، وفى قارة أفريقيا بلغ، 61 سنة للذكور، و 64 سنة للإناث.

يذكر أن احتفال هذا العام بيوم الإحصاء الإفريقى يأتى تحت شعار "إحصاءات رسمية عالية الجودة لضمان الشفافية والحكم الرشيد"، وذلك فى إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063.

وكانت مصر، أطلقت من خلال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2015 بوابة البيانات المفتوحة الخاصة بمصر التابعة لمشروع طريق المعلومات الإفريقية، والتى تحتوى على العديد من المؤشرات الإحصائية وبيانات تعدادى منذ 2006، 2017.