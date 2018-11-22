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الأحد..انطلاق فعاليات تمرين العلم الأخضر السعودى البريطانى 2018

الخميس، 22 نوفمبر 2018 03:29 م
الأحد..انطلاق فعاليات تمرين العلم الأخضر السعودى البريطانى 2018 الجيش السعودى ـ صورة أرشيفية
الرياض (أ ش أ)
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أنهت القوات الجوية الملكية السعودية كافة استعداداتها لتمرين "العلم الأخضر السعودى البريطانى 2018"، الذى يجمعها مع القوات الجوية البريطانية، وتبدأ فعالياتها يوم الأحد القادم فى قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن هذا التمرين يعد من التمارين المهمة والقوية التى تنفذها القوات الجوية الملكية السعودية خلال العام التدريبى ويهدف إلى تعزيز التعاون العسكري، وتبادل الخبرات القتالية فى ظل التعاون العسكرى بين البلدين، وسيشتمل تمرين العلم الأخضر على عدد من السيناريوهات المتنوعة التى أعدت بشكل دقيق يتوافق مع ما تمتلكه القوات الجوية الملكية السعودية من إمكانات ومنظومات قتالية متطورة؛ لرفع الجاهزية القتالية للأطقم الجوية والأرضية على حد سواء.

الجدير بالذكر أن القوات البريطانية المشاركة فى التمرين قد أكملت وصولها إلى مقر التمرين بكافة أطقمها الجوية والفنية حيث ستشارك بعدد 8 طائرات تايفون.

 


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تمرين العلم الاخضر

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