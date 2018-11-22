اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه الرقابة الإدارية بالتصدى للفساد بجميع أشكاله بمختلف أجهزة الدولة.















