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الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:45 م
خالد صلاح
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:24 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس الرئيس السيسى
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه الرقابة الإدارية بالتصدى للفساد بجميع أشكاله بمختلف أجهزة الدولة.
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


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