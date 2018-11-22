الرئيسية أخبار عاجلة اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:24 م الرئيس السيسى إضافة تعليق يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه الرقابة الإدارية بالتصدى للفساد بجميع أشكاله بمختلف أجهزة الدولة. السيسي يوجه الرقابة الإدارية بالتصدى للفساد بجميع أشكاله بمختلف أجهزة الدولة رئيس الوزراء: الدولة ستضرب بيدٍ من حديد على أى ممارسات فساد فى ملف الدعم رئيس البريد: إصدار أول شهادة لتسديد مخالفات المرور عبر مكاتب البريد اليوم الحكومة تكشف حقيقة 6 شائعات انتشرت ×6 أيام قنصلية مصر بجدة: نقل جثمان الصيدلى المصرى للقاهرة غدا.. وتحويل مستحقاته رئيس الوزراء: اقتصار الدعم النقدى ببرنامج تكافل على طفلين فقط اعتبار من يناير مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب الأهلي يقترب من استعادة محمد هانى أمام المقاولون وتأهيل السولية وأجاى إيقاف مدرب دجلة وإدارى بيراميدز وغرامة على الاتحاد السكندرى إضافة تعليق مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج 196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020 الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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