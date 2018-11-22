video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 03:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اعتداء 4 ضباط أتراك تسبب بوفاة أمريكية فى مطار اسطنبول

الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:45 ص
اعتداء 4 ضباط أتراك تسبب بوفاة أمريكية فى مطار اسطنبول ضباط أتراك
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

قضت محكمة تركية بأن 4 ضباط شرطة وطبيبا "مذنبون" لتسببهم فى وفاة مسافرة أميركية فى مطار أتاتورك الدولى فى إسطنبول، فيما جرى تبرئة 7 عناصر شرطة، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

وكانت الحادثة قد وقعت بتاريخ 4 أبريل 2013، وسجلتها كاميرات المراقبة، عندما لقيت الأمريكية تريسى لين براون، 48 عاما حتفها، عقب احتجازها من قبل عناصر شرطة بسبب "سلوكها العدواني".

وكانت بروان قد وصلت إلى مطار أتاتورك فى محطة توقف قادمة من العاصمة الأوزبكية طشقند، حيث كان من المقرر أن تواصل رحلتها إلى مدينة شيكاغو عبر الخطوط الجوية التركية.

وأظهر تسجيل مصور حدوث مشاجرة بين براون وعدد من رجال الشرطة فى المطار الذين سارعوا إلى إمساكها وتقييدها على كرسى بعد أن تمكنت من جرح شرطى بواسطة مقص.

لكن المسافرة الأميركية استطاعت أن تحرر نفسها، وعندها قام بعض عناصر الأمن برميها الأرض ليربطوا يديها خلف ظهرها، ويظهر بالتسجيل أنهم كانوا يضغطون على ظهر بروان بأقدامهم وأيديهم لمدة 17 دقيقة.

وبسبب قوة الضغط، جرى إسعاف بروان إلى أحدى مستشفيات إسطبنول، غير أن فارقت الحياة فى 18 أبريل جراء "الضغط القوى على صدرها وعنقها".

وفضت المحكمة الجنائية العليا الخامسة عشرة بسجن أربعة من ضباط الشرطة بالسجن لمدة سبع سنوات وستة أشهر، بعد إدانتهم "بالتسبب فى إصابات أدت إلى الموت جراء الاستخدام المفرط للقوة.".

وجرى تبرئة سبعة ضباط شرطة آخرين لعدم وجود أدلة إدانة قوية، فيما غرم طبيب بمبلغ 2250 دولار لـ"سلوكه المتهور" فى معالجة المسافرة الأمريكية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قاض منشق عن الإخوان يتقدم ببلاغ فى تركيا بعد تهديد الجماعة بتصفيته

محكمة أوروبية تدعو تركيا إلى سرعة الفصل فى قضية سياسى معارض

وزير خارجية تركيا: شراء نظام دفاعى روسى صفقة محسومة لا يمكن أن نلغيها

أين القرضاوى والإخوان من فُجر جند أردوغان؟.. الجماعة الإرهابية تتجاهل هدم السلطات التركية لمسجد فى اسطنبول وتمزيقها للمصاحف.. غليان فى تركيا.. والمعارضة: ليس غريبا على من يقتل باسم الدين

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا فى اعتقال مؤيد للأكراد

السفير حسام زكى الأمين العام المساعد بالجامعة العربية فى ندوة "اليوم السابع": مبادرة الرئيس لإنهاء الانقسام الفلسطينى تعكس فهم مصر العميق للقضية.. تركيا هاجمت مؤتمر باليرمو لتناقضه مع مصالحها الخاصة

أمريكا

تركيا

أخبار أمريكا

اعتداء




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة