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الخميس، 22 نوفمبر 2018 09:27 ص
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ارتفاع معدلات الانتحار بين العمال الأمريكيين

الخميس، 22 نوفمبر 2018 09:07 ص
ارتفاع معدلات الانتحار بين العمال الأمريكيين انتحار
رويترز
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يشير باحثون يعملون مع الحكومة الأمريكية إلى أن معدلات الانتحار بين العمال الأمريكيين فى ازدياد وأن الخطر ربما يعتمد فى جانب منه على نوع الوظائف التى يعملون بها.

ووفقا للدراسة التى أعدتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها فإن معدل الانتحار بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاما زادت بواقع 34% بين عامى 2000 و 2016، لتصل إلى 17.3 حالة انتحار بين كل 100 ألف شخص من 12.9 حالة.

وخلص التحليل إلى أن أعلى معدلات الانتحار بين الرجال كانت بين العاملين فى قطاعى الإنشاءات والتعدين إذ بلغ العدد 43.6 حالة لكل 100 ألف عامل فى 2012 و53.2 لكل 100 ألف فى 2015.

أما بالنسبة للنساء فكانت أعلى معدلات الانتحار بين العاملات فى مجال الفنون والتصميم والترفيه والرياضة والإعلام إذ بلغ العدد 11.7 لكل 100 ألف عاملة فى 2012 و15.6 لكل مئة ألف فى 2015.

 

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