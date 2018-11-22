إندونيسيا: البحث جار للعثور على مسجل قمرة القيادة لطائرة "ليون إير" المنكوبة

جركرتا (أ ش أ)

أعلنت لجنة سلامة النقل فى إندونيسيا اليوم الخميس، أن المحاولات قائمة للعثور على مسجل صوت قمرة القيادة لطائرة شركة "ليون إير" الإندونيسية التى تحطمت الشهر الماضى رغم فقدان الإشارة الصادرة عنه التى رصدت سابقا.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل سوراجانتو تاجيجونو أمام البرلمان -حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية- "نحن لا نزال نبذل كافة جهودنا من أجل العثور على مسجل قمرة القيادة"، مشيرا إلى أن فريق البحث مشط منطقة سقوط الطائرة التى يبلغ نصف قطرها 300 متر بواسطة السونار إلى جانب تنظيف شاطئ البحر بالرغم من عدم التمكن الآن من تحديد الإشارة التى صدرت عنه سابقا.

وأضافت الشبكة أن السلطات الإندونيسية كانت قد قامت بتحميل البيانات التى تضمنها أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الذى عُثر عليه بعد أيام من تحطمها، إلا أنها لا تزال تبحث عن مسجل صوت قمرة القيادة، كما عُرقلت جهود العثور على الصندوق الأسود الثانى للطائرة بسبب وجود أنابيب الغاز فى منطقة سقوط الطائرة.

ومن المتوقع أن تعلن لجنة سلامة النقل الوطنية الإندونيسية نتائج التحقيق الأولية يوم الأربعاء المقبل.

يذكر أن الطائرة من طراز بوينج 737 ماكس 8 التابعة لشركة "ليون آير" سقطت فى البحر بعد دقائق من إقلاعها من جاكرتا إلى مدينة بانكال بينانج بجزيرة سومطرة وكان على متنها188 مسافرا.