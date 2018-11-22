إغلاق استاد فى الأرجنتين عقب هجوم بالأسلحة النارية من مشجعين على قوات الأمن

رويترز

قال مسئولون اليوم الخميس إن شرطة بوينس أيرس أغلقت ملعب فريق أول بويز لكرة القدم عقب مهاجمة مشجعى الفريق للشرطة بالمسدسات والأسلحة النارية مما أدى لإصابة 18 والقبض على 3 اشخاص.

واشتعلت الاضطرابات مساء أمس الاربعاء عقب خسارة الفريق صاحب الارض 3-2 امام اتلانتا فى ظل سعى الشرطة لتهدئة الاشتباكات العنيفة التى قادتها روابط المشجعين المتعصبين للفريق.

وانشدت جماهير اول بويز اغانى معادية للسامية فى اشارة لارتباط النادى بالجالية اليهودية. وتقدمت الجماهير نحو حافلة فريقها اثناء مغادرتها الاستاد.

وذكرت ادارة الامن والعدل بالمدينة فى بيان "اضطرت الشرطة للتراجع فى ظل تسليحهم (المشجعون). لم يكن بوسعها التصدى لمهاجمين بأسلحة فتاكة.

"تم تفريق المشجعين المتعصبين بواسطة وحدة أمن متنقلة القت القبض على ثلاثة منهم".

وذكر مسؤولون انه واضافة الى إغلاق ملعب دورى الدرجة الثالثة، فانهم سيطلبون من السلطات منع مشجعى الفريق من الدخول لكافة الإستادات لمدة عام.

وجاءت احداث العنف قبل ثلاثة ايام من لقاء بوكا جونيورز وريفر بليت، وهما اكبر ناديين فى بوينس ايرس، فى اياب نهائى كأس ليبرتادوريس لاندية امريكا الجنوبية بعد غد السبت.