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"إعلام القاهرة" تستضيف مقدمى البرامج فى حوار مفتوح مع الطلاب

الخميس، 22 نوفمبر 2018 05:00 ص
"إعلام القاهرة" تستضيف مقدمى البرامج فى حوار مفتوح مع الطلاب د. ليلى عبد المجيد رئيس وحدة ضمان الجودة بإعلام القاهرة
وائل ربيعى
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تنظم جمعية أصدقاء الجودة بكلية الاعلام جامعة القاهرة ندوة بعنوان التقديم التليفزيونى وتحديات المهنة، وتستضيف خريجى كلية الإعلام جامعة القاهرة من مقدمى البرامج التليفزيونية لعرض تجاربهم المهنية ومتطلبات المهنة من مهارات وخبرات.

ويحضر هذه الندوة داليا أشرف مقدمة برنامج 8 الصبح على شاشة dmc  والإعلامى محمد عبده والإعلامية دينا والى والإعلامى حسام الدين مصطفى، ومن المقرر أن يستعرضون صعوبات المهنة وتحدياتها فى نقاش مفتوح مع طلاب الكلية، يوم الثلاثاء المقبل بقاعة المؤتمرات بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

وتأتى هذه الفعالية تحت إشراف الدكتورة هبة السمرى القائم بأعمال عميد الكلية  والدكتورة بسنت مراد رئيس جمعية اصدقاء الجودة التابعة لوحدة ضمان الجودة التى ترأسها الدكتورة ليلى عبد المجيد.

وأكدت الدكتورة ليلى عبد المجيد، رئيس وحدة ضمان الجودة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن مثل هذه الندوات تساهم بشكل كبير فى نقل الخبرات بين خريجى الكلية من العاملين بمجال الإعلام والطلاب، موضحة أن هذا يسهم بشكل كبير فى إعادة تشكيل وعى الطلاب حول المهارات المطلوبة للعمل فى مجال الإعلام ومن ثم العمل على تقوية هذه المهارات. 

 


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