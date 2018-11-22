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الخميس، 22 نوفمبر 2018 05:36 م
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إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى على طريق بنى سويف ـ القاهرة

الخميس، 22 نوفمبر 2018 04:45 م
إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى على طريق بنى سويف ـ القاهرة انقلاب سياره - أرشيفية
بنى سويف ـ أيمن لطفى
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أصيب 4 أشخاص مساء اليوم الخميس فى إنقلاب سيارة ملاكى على طريق بنى سويف الصحراوى الشرقى باتجاه القاهرة على مسافة 6 كيلو مترات من بوابه الكريمات .

و نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى الجامعى لتلقى الخدمة الطبية اللازمة وهم : بدوي عبد العال سليم 54سنه ، يقيم حلوان ،  جروح وسحجات بالجسم -  رضوى محمد الصادق 18 سنه،  الاقصر،  جروح وسحجات بالجسم -  سجى محمد بدوي 16 سنة ، جروح وسحجات بالجسم ، الأقصر  - أنعام سعد سالوسى 45 سنه ، حلوان ، جرح قطعي بالجبهه و اشتباه كسر مضاعف باليد اليمنى.
 
 
 
 
 

 


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