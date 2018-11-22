إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى على طريق بنى سويف ـ القاهرة

أصيب 4 أشخاص مساء اليوم الخميس فى إنقلاب سيارة ملاكى على طريق بنى سويف الصحراوى الشرقى باتجاه القاهرة على مسافة 6 كيلو مترات من بوابه الكريمات .

و نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى الجامعى لتلقى الخدمة الطبية اللازمة وهم : بدوي عبد العال سليم 54سنه ، يقيم حلوان ، جروح وسحجات بالجسم - رضوى محمد الصادق 18 سنه، الاقصر، جروح وسحجات بالجسم - سجى محمد بدوي 16 سنة ، جروح وسحجات بالجسم ، الأقصر - أنعام سعد سالوسى 45 سنه ، حلوان ، جرح قطعي بالجبهه و اشتباه كسر مضاعف باليد اليمنى.