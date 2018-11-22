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إزالة 43 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بكفر الشيخ

الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:50 م
إزالة 43 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بكفر الشيخ حمله ازاله - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت حملة مديرية الزراعة بكفر الشيخ من إزالة43  حالة تعدي على الأرض الزراعية على مساحة  فدانين على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة، كما تمكنت الجمعيات الزراعية من توزيع 4 ألاف طن يوريا، و6 أطنان نترات.

وقال  المهندس محمد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن الجمعيات الزراعية وزعت توزيع 200 طن ألف طن قمح ، و53  طن فول ،كما تم زراعة 122  ألف فدان بنجر، وتم زراعة136 ألف فدان قمح، و84ألف فدان برسيم ،و ألاف فدان فول.


وأضاف غبدالله، تم تسويق 258 ألف قمطار قطن اكثار، و27 ألف قنطار قطن تجارى، وتم تطهير 31 كيلو مراوي ، و34  كيلو مصارف، وأنه تفقد مواقع تطوير الرى الحقلى بمراكز كفر الشيخ، قلين، دسوق، الرياض، سيدى سالم.


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