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إحلال وتجديد وصيانة 200 مسجد وافتتاحها قبل نهاية العام الحالى

الخميس، 22 نوفمبر 2018 06:35 م
إحلال وتجديد وصيانة 200 مسجد وافتتاحها قبل نهاية العام الحالى وزاره الاوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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فى إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة وترميم بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية، أكدت الإدارة المركزية للشئون الهندسية بوزارة الأوقاف بأنها بصدد إنهاء عملية إحلال وتجديد وصيانة أكثر من مائتى مسجد وافتتاحها قبل نهاية العام الحالى 2018م، منها 39 مسجدًا تم إحلالها وتجديدها من موازنة الوزارة، ونحو 170 مسجدًا بالجهود الذاتية وإسهامات مالية لبعضها من الوزارة.

أما المساجد التى تم تنفيذها بمعرفة الوزارة وعلى نفقتها، وجار الإعداد لافتتاحها، فهى:

 

م المديرية اسم المسجد
1.      شمال سيناء الجناين – بئر العبد
2.      المنوفية الكومي – كفر تبلوها – تلا
3.      أحمد الكومي – الكوم الأحمر – منوف
4.      الجيزة القللي – أطفيح
5.      قنا نجع راوي – أولاد نجم بهجورة – نجع حمادي
6.      أحمد الزير – المداكير – الوقف
7.      نجع معين – الكلاحين – قفط
8.      السلام – أبو مناع غرب – دشنا
9.      الفيوم الحاج شوبك – يوسف الصديق
10.            أسيوط الرحمن – المعابدة الغربية – ابنوب
11.            أسوان السيدة عائشة – مزلقان بلانة – عنيبة – نصر النوبه
12.            بني سويف نور الإسلام- عزبة حمد عبد – سمسطا
13.             

 

 

سوهاج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوهاج

 الزراعة – ساقلته
14.            أبو شوشه –المدمر – طما
15.            القاضي الخضري – جرجا
16.            الرحمن – الجلايلة – دار السلام
17.            آل جاد – الحريدية – المراغة
18.            الرحمن – نجع النخيلة – جرجا
19.            الصحابة – القلمان – جرجا
20.            الشهيد عبد المنعم رياض – أولاد سيد سنورب
21.            آل عثمان – عرابة أبو دهب – سوهاج
22.            الشهيد عبد المنعم رياض – الشنشيفي – ساقلته
23.            آل حمد – العمور – المراغة
24.            آل رمضان – بهاليل – الجزيرة
25.            الكبير – أولاد أحمد – بني هلال – المراغة
26.            آل البيت – الجريدات – طهطا
27.            عباد الرحمن- بناويط
28.            الشرقية الكبير – القصبي غرب – صان الحجر
29.             

 

 

مرسى مطروح

 صلاح الدين حسنبك – مرسى مطروح
30.            المطريح –  القصر
31.            نور الإسلام – السلوم
32.            أبو بكر الصديق – الطبو – السلوم
33.             

 

 

 

البحيرة

 الفرقان – قرية محمد رفعت – حوش عيسى
34.            فيكتوريا – شبرا خيت
35.            الباجوري – أيتاي البارود
36.            الصيرفي – أبو حمص
37.            الدفراوي – دمنهور
38.            أبو خطوة – الرحمانية
39.            الأدكاوي – المحمودية

  وسننشر لاحقا المساجد التي تم تنفيذها بالجهود الذاتية.

 


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