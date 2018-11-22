إحلال وتجديد وصيانة 200 مسجد وافتتاحها قبل نهاية العام الحالى

كتب - إسماعيل رفعت

فى إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة وترميم بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية، أكدت الإدارة المركزية للشئون الهندسية بوزارة الأوقاف بأنها بصدد إنهاء عملية إحلال وتجديد وصيانة أكثر من مائتى مسجد وافتتاحها قبل نهاية العام الحالى 2018م، منها 39 مسجدًا تم إحلالها وتجديدها من موازنة الوزارة، ونحو 170 مسجدًا بالجهود الذاتية وإسهامات مالية لبعضها من الوزارة.

أما المساجد التى تم تنفيذها بمعرفة الوزارة وعلى نفقتها، وجار الإعداد لافتتاحها، فهى: