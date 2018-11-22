أهالى بالإسماعيلية يشكون توقف مشروع الرصف بمنطقة التعاون بسبب مياه الصرف

الإسماعيلية – جمال حراجى

تشهد منطقة التعاون بالإسماعيلية حالة غضب شديدة من الأهالى المقيمين بها بسبب توقف مشروع رصف الطرق بالمنطقة وبعض المشروعات الخدمية الأخرى ومنها، الإنارة، ومياه شرب، وغيرها بسبب غرق المنطقة بالكامل فى مياه الصرف الصحى.

وتقع منطقة التعاون على بعد 2 كيلومتر من محافظة الإسماعيلية وتتبع قرية الضبعية، وتنقسم إلى منطقتين المنطقة الأولى تتبع تقسيم هيئة قناة السويس والأخرى تتبع قرية الضبعية وبها عدد كبير من السكان بعضهم أقام منازل على أرض مملوكة لقناة السويس والآخرون اشتروا أراضى تتبع المحافظة، وتم تسوية عدد من حالات التعدى يتم النظر فيها حاليا.

يقول محمد صابر أحد أهالى المنطقة إن مشكلة التعاون بدأت منذ فترة، حيث اكتظت المنطقة بالسكان لأنها منطقة جديدة، وكانت المنطقة تفتقر لكافة الخدمات وخاصة الرصف والإنارة، وبالفعل قامت الوحدة المحلية لقرية الضبعية التابعة لها المنطقة بتمهيد الشوارع الداخلية للرصف وإنشاء البنية الأساسية للرصف من رمال وزلط وغيرها، وفجأة توقف العمل بسبب مياه الصرف الصحى التى غطت المنطقة.

ويشير محمود عطية من أهالى المنطقة، إلى أنه تم إبلاغ المسئولين بهيئة الصرف الصحى، والتى قامت بالمعاينة للمنطقة وتم التأكيد على أن المياه الموجودة مياه صرف صحى نتيجة خلل فى شبكة الصرف بالمنطقة وهى قديمة ومتهالكة، ووعدت الشركة بالإصلاح لحين توفير ميزانية لذلك.

ويضيف أسامة فهمى من سكان المنطقة أن مشكلة الصرف الصحى كانت سبب فى توقف أعمال الرصف، من قبل الطرق والكبارى بالمحافظة، والسبب أن المنطقة منخفضة وشبكة الصرف متهالكة، لذلك لابد من إنهاء مشكلة الصرف الصحى أولا لاستكمال الرصف وتوصيل باقى الخدمات، لان المنطقة تحتاج إلى إنارة للشوارع، ورفع القمامة وغيرها.

ويطالب محمود فرج من أهالى المنطقة هيئة قناة السويس بالتدخل لتوفير الميزانيات المطلوبة لإصلاح شبكة الصرف الصحى بالمنطقة، وخاصة أن هيئة الصرف الصحى ليس لديها ميزانية للإصلاح، حتى يتسنى للطرق والكبارى إنهاء أعمال الرصف وتوصيل الخدمات للأهالى.

ومن جانبه أوضح علاء محسن رئيس قرية الضبعية أنة تم إبلاغ المسئولين بهيئة الصرف الصحى بالمشكلة وجارى حلها، وبمجرد الانتهاء من إصلاح شبكات الصرف بالمنطقة سيتم استكمال رصف الطرق، وهى من أولويات العمل بالمنطقة، وتم الانتهاء من 50 متر تقريبا، ومتبقى الجزء الآخر وهو ما يعادل 500 متر من الطرق، مشيرا إلى أنة يتم رفع القمامة بشكل دورى من المنطقة ونقلها إلى المقلب العمومى، رغم وجود مياه الصرف الصحى، ويتم حاليا إعادة النظر من قبل مجلس مدينة الإسماعيلية فى إنارة منطقة تقسيم الهيئة بشكل أفضل من الموجودة علية حاليا، وتم تركيب أعمدة إنارة جديدة فى المنطقة، وجارى استكمال باقى أعمدة الإنارة.



منطقة التعاون



2- إزالة الرتش من جانب سور التعاون



إعادة تأهيل المنطقة



توسعة الطريق الرئيسى بالمنطقة



5- الحفر بالمنطقة



6- هبوط فى طرق التعاون