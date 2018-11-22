أهالى القليوبية لوزيرة الصحة: بندفع مقابل التحاليل.. وزايد: الفلوس هترجع

القليوبية إبراهيم سالم

شكا أهالي القليوبية بمستشفي حميات قليوب من تحصيل مبالغ مالية نظير الحصول علي التحاليل الخاصة بهم بشأن مبادرة الرئيس للقضاء علي فيروس، تراوحت ما بين 40 جنيه إلي 250 جنيه، إلى جانب طول فترة الانتظار.

جاء ذلك في إطار زيارة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لتفقد عدد من الوحدات الصحية، إلى جانب تفقد مستشفي حميات قليوب المنوطة بتوزيع العلاج الخاص بفيروس سي 100 مليون صحة، برفقة محافظ القليوبية.

فيما ردت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، بأنه سيتم محاسبة إدارة المستشفي علي تلك الجريمة، وإحالة الأمر للتحقيق، موضحة: "دا مينفعش وكل مريض دفع جنيه هيسترده، وسيتم محاسبة المسؤولين، وكل الفلوس هترجع".

وكان الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، استقبل الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لتفقد مجموعة من الوحدات الصحية بقرى مراكز القليوبية منها الوحدة الصحية بكفر الجمال، ومركز تدريب سنديون، والوحدة الصحية بسنديون، ومستشفى حميات قليوب، ومتابعة سير العمل بالوحدات والتأكد من توافر الخدمات التى أعلنتها الوزارة لمرتادي تلك الوحدات، برفقة الدكتور حمدى الطباخ وكيل الوزارة بالقليوبية.

وتضمنت جولة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، سير أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، فى مراكز صحة الأسرة للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية للمبادرة الرئاسية، ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية للوزيرة على أرض الواقع، فى محافظات المرحلة الأولى الـ 9 للمبادرة.