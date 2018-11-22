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أسعار السمك بسوق العبور اليوم الخميس 22-11-2018 فى مصر

الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:03 ص
أسعار السمك بسوق العبور اليوم الخميس 22-11-2018 فى مصر اسماك - صورة ارشيفية
كتبت - أسماء أمين
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اليوم السابع بلس
 

استقرت أسعار  الأسماك للجملة اليوم الخميس 22 نوفمبر طبقا لبيانات أسعار سوق العبور، بحيث بلغ سعر بيع السمك البلطى ما بين 23 - 25 جنيها للكيلو بحسب النوع.

 

وسجل سعر فيليه البطلى ما بين 30 – 70 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 29– 35 جنيها ، وسجل سعر سمك القراميط من 10 -29  جنيها ، والتعابين من 40 - 140جنيها و سعر المكرونة الخليجى لتصل ما بين 34– 40 جنيها للكيلو، وسعر والمكرونة السويسى ما بين 60 - 70 جنيها  للكيلو، فى حين يبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو.

 

وبلغ سعر السبيط من 90 -160 جنيها ، وبلغ سعر الكابوريا  من 30 -120جنيها ، وبلغ سعر الجمبري الجامبو من 350 -400 جنيها

 

ويتراوح سعر الجمبرى المجمد ما بين 85 – 165 جنيها للكيلو، فى حين يتراوح سعر الجمبرى غير المجمد ما بين 125 ويصل إلى 420 جنيها للكيلو

 

 


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