أسعار السمك بسوق العبور اليوم الخميس 22-11-2018 فى مصر

كتبت - أسماء أمين





استقرت أسعار الأسماك للجملة اليوم الخميس 22 نوفمبر طبقا لبيانات أسعار سوق العبور، بحيث بلغ سعر بيع السمك البلطى ما بين 23 - 25 جنيها للكيلو بحسب النوع.

وسجل سعر فيليه البطلى ما بين 30 – 70 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 29– 35 جنيها ، وسجل سعر سمك القراميط من 10 -29 جنيها ، والتعابين من 40 - 140جنيها و سعر المكرونة الخليجى لتصل ما بين 34– 40 جنيها للكيلو، وسعر والمكرونة السويسى ما بين 60 - 70 جنيها للكيلو، فى حين يبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر السبيط من 90 -160 جنيها ، وبلغ سعر الكابوريا من 30 -120جنيها ، وبلغ سعر الجمبري الجامبو من 350 -400 جنيها

ويتراوح سعر الجمبرى المجمد ما بين 85 – 165 جنيها للكيلو، فى حين يتراوح سعر الجمبرى غير المجمد ما بين 125 ويصل إلى 420 جنيها للكيلو