آمنة نصير تدعو لترشيد متطبات الزواج للقضاء على ظاهرة الغارمات

كتب أحمد إسماعيل

قالت النائبة آمنة نصير إنها تقف وراء الكاتبة الصحفية الصحفية نوال مصطفى في كل مجهوداتها الإنسانية منذ زمن طويل، حيث لا تترك فرصة إلا وشاركتها فيها، لأنها تعرف صعوبة مهمتها وعملها مع فئة غاية في الصعوبة وهي فئة السجينات والأطفال.

وأضافت نصير أنها تدعو جميع سيدات مصر للحكمة والرشد في متطلبات الزواج، لأنها ترى وتسمع أشياء عجيبة من الغارمات، مضيفة:"هناك من تقول إنها اشترت لابنتها 11 عباية و 15 ملاية سرير وهو بذخ مرفوض".

وانهت كلمتها بالدعاء لكل من عمل خيراً لهؤلاء السيدات وكل من فك عسرهن وجنبهن السجن، مضيفة:"لمن تفضل ويسر مثلما فعل الزميل العزيز إبراهيم حجازي، وأي بصمة لأي عمل تنتفع به الإنسانية"، متابعة: "أدام الله علينا الأخوة والخير والطريق القويم والناجح ، الذي نبني به بيوتنا ووطننا".