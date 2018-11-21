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75 مكتبا تموينيا بمراكز المنيا ومقر جديد لسمالوط قريبا

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:12 م
75 مكتبا تموينيا بمراكز المنيا ومقر جديد لسمالوط قريبا اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
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أعلنت مديرية التموين بالمنيا، أنه جارى إنهاء إجراءات استلام المقر الجديد المخصص لإدارة تموين سمالوط ومكتب تموين سمالوط بمجمع المصالح الحكومية بطريق مصر أسوان الزراعي بمركز سمالوط ، ليبدا نقل كافة الأعمال من المكتب القديم الكائن بإحدى العمارات السكنية بشارع السوق إلى المقر الجديد.

وأكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين ، أن مكتب تموين سمالوط شهد زحاما شديدا خلال الفترة الماضية بسبب اقبال المواطنين لاضافة المواليد في الفترة من 1-8 وحتى 7-11-2018 من خلال شباك واحد ،لافتا الى انه تم توجيه المكتب لقبول طلبات المواطنين من خلال الداخل والشباك معا تسهيلا على المواطنين وخاصة وقت الزحام.

 

كان اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، قد كلف وكيل وزارة التموين ببحث شكاوي عدد من المواطنين بمركز سمالوط ، والخاصة بالزحام الشديد نظرا لتخصيص شباك واحد فقط في مكتب تموين بندر سمالوط.

 

وأضاف وكيل الوزارة ، أن المديرية سددت مليون و340 ألف جنيه قيمة الوحدتين بمجمع المصالح بسمالوط، مشيراً إلى انه حال الاستلام سيتم نقل المكتب والإدارة إلى المقر الجديد.

 

 يذكر أن، محافظة المنيا تضم ، 75 مكتبا تموينيا بالإدارات الإحدى عشرة الفرعية الممنوحة من الوحدات المحلية فيما عدا المؤجر منها.

 


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