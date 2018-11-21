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14 ألف لقاء خلال حملة "البحوث الإسلامية" للتوعية بقضية الأمن المائى

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 05:06 م
14 ألف لقاء خلال حملة "البحوث الإسلامية" للتوعية بقضية الأمن المائى د. محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على
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أسفرت الحملة التوعوية الموسعة التي نظمها مجمع البحوث الإسلامية للتوعية بقضية الأمن المائي، عن عقد نحو 14240 لقاءًا شارك فيها وعاظ الأزهر الشريف بالانتشار فى مختلف مدن وقرى الجمهورية، لتوعية الناس ودعوتهم للحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها، وذلك تنفيذًا للتوصيات التي أطلقها رئيس الجمهورية خلال منتدى الشباب العالمى فى موسمه الثاني بشرم الشيخ بأهمية هذه القضية الخطيرة وضرورة أن يكون الناس على وعى تام بها.
 
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محيي الدين عفيفى، إن الحملة استعرضت السلوكيات الخاطئة التي يمارسها بعض الناس في التعامل مع المياه، مع بيان كيفية التعامل الأمثل في استعمال المياه، وإدراك أهميتها في حياتنا وتأثير ذلك على الإنسان والحيوان والزراعة وغير ذلك من المجالات الحيوية، وتوعية جميع أفراد المجتمع بهذه القضية.​​
 
وأضاف عفيفى أن الحملة ركزت على بيان أهمية المياه باعتبارها تمثل قضية استراتيجية أساسية بالنسبة لجميع المصريين، والحاجة إلى التكاتف للحفاظ على الموارد المائية ومواجهة التحديات.

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