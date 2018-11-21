134 مركز شباب يفتحون أبوابهم للمواطنين للكشف عن فيروس سى

كتب رامى ناجى

قرر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تنفيذ المرحلة الثانية من حملة القضاء على فيروس سى بمراكز الشباب والأندية بمختلف المحافظات، تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية من خلال تكليف كل قطاع الدولة.

ومن المقرر أن يستقبل 103 مراكز شباب و31 نادى رياضى فى 11 محافظة المواطنين للكشف المبكر عن أمراض فيرس سى والأمراض غير السارية.

كما قرر وزير الشباب والرياضة تسخير جميع أمكانيات مراكز الشباب والأندية التابعة للوزارة للمواطنين مجاناً، بما فى ذلك صالات الجيم والملاعب وغيرها تسهيلاً على المواطنين ومساعدتهم فى تأهيلهم بدنياً لمواجهة الأمراض، كما تم توفير متطوعين ومنظمين للحملة بجانب الاستعانة بالقوى البشرية التابعة لإدارة الطب الرياضى، وسوف تبدأ حملة لتوعية المواطنين بخطورة تلك الأمراض والسرعة فى المشاركة وعمل التحليل اللازم لجميع أفراد الأسرة من خلال متخصصين بمشاركة وزارة الصحة سوف يتواجدون طوال اليوم بمراكز الشباب المعلن عنها، وذلك مع انطلاق المبادرة القومية بمراكز الشباب.

فيما تم تحديد المحافظات التى سيتم تنفيذ المرحلة الثانية للحملة وهى القاهرة (41 مركز شباب و3 أندية) – الإسماعيلية (28 مركز شباب و3 أندية) – شمال سيناء – البحر الأحمر – كفر الشيخ (12 مركز شباب و3 أندية) – المنوفية – بنى سويف (14 مركز شباب ونادى واحد) – سوهاج (3 مركز شباب) – أسوان (2 مركز شباب) – الأقصر.

وسوف يستمر العمل في مراكز الشباب من الساعة الثمنه صباحاً حتى الثامنة مساءً طوال فترة الحملة، والتى تبدأ فى ديسمبر 2018 حتى فبراير 2019، للمواطنين أكبر من 18 عاماً من الجنسين، كما ستتم إقامة ماراثون رياضى قبل انطلاق الحملة بالتعاون مع وزارة الصحة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد انتهت من تنفيذ المرحلة ألأولى للحملة فى 9 محافظات بواقع 72 مركزاً للشباب و16 ناديا فى محافظات أسيوط – القليوبية – دمياط – بورسعيد – مطروح – الإسكندرية – مرسى مطروح – الفيوم البحيرة – جنوب سيناء.