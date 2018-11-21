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11 قرارا للحكومة فى اجتماعها.. غدا بـ"اليوم السابع"

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 07:53 م
11 قرارا للحكومة فى اجتماعها.. غدا بـ"اليوم السابع" عدد اليوم السابع
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تحت عنوان "11 قرارا للحكومة فى اجتماعها أمس"، تكشف "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، تفاصيل 11 قرارا للحكومة فى اجتماعها.. أبرزها: توجيه رسوم تذاكر السينما والمكالمات التليفونية لصندوق الجمعيات الأهلية.. صرف مساعدة مالية 100 ألف جنيه لكل متوفى بحادث المنيا الإرهابى.. وتعديل أحكام «الضريبة على الدخل».


 

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..
 

ـ يا فضيلة الإمام.. ليست معركة إنكار السنة لكنها حرب إنقاذ الإسلام من لصوص التأويل والتفسير.. كلمة الرئيس فرصة لإعادة ترتيب الأولويات واستعادة السنة من محتكرى تفسيرها لخدمة المتطرفين.. شيوخ التطرف اختطفوا السنة ومنحوا أحدهم لقب أعلم أهل الأرض والأزهر مشغول بمعارك مع القرآنيين
 

ـ أجيرى: لا تراجع عن الفوز بأمم أفريقيا والصعود للمونديال


 

ـ السيسى يوجه بإدارة مشروعات وبرامج الشباب والرياضة بأسلوب علمى واقتصادى.. الرئيس يلتقى وزير الرياضة.. ويؤكد: الاهتمام بالشباب ركيزة أساسية فى خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان
 

ـ 11 قرارا للحكومة فى اجتماعها أمس.. أبرزها: توجيه رسوم تذاكر السينما والمكالمات التليفونية لصندوق الجمعيات الأهلية.. صرف مساعدة مالية 100 ألف جنيه لكل متوفى بحادث المنيا الإرهابى.. وتعديل أحكام «الضريبة على الدخل»


 

ـ حصل على 4 قروض من الجهاز.. «طارق» من محاسب لصاحب أكبر مصنع مخللات بدعم «تنمية المشروعات»
 

ـ «التعليم»: الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسى.. إجازة التيرم من 26 يناير إلى 7 فبراير والعودة 9 فبراير


 

ـ موجة من الطقس السيئ وأمطار رعدية تستمر حتى الأحد.. «الأرصاد»: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بمعدل 5 درجات.. وتوقعات بأمطار غزيرة ورعدية تمتد للقاهرة وقد تصل للسيول بسيناء.. والجمعة ذروة الموجة
 

ـ "التموين": القطاع الخاص يدير منافذ للمجمعات الاستهلاكية خلال 6 أشهر


 

ـ سفير مصر بجنيف يتسلم 26 قطعة أثرية من السلطات السويسرية
 

ـ "مميش": قناة السويس الجديدة سجلت طفرة بالعائد وغطت تكاليفها فى زمن قياسى

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