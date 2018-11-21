وفد البنك الأسيوى يشيد بمشروعات منطقة القناة ويعلن ضخ استثمارات جديدة بمصر

كتب – عبد الحليم سالم

أشاد وفد البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، بحجم الإنجاز غير المسبوق فى مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والفرص الاستثمارية بها، فى ختام زيارته إلى الإسماعيلية وبورسعيد بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وواصل الوفد زيارته لباقى المشروعات القومية الكبرى والمشروعات التى تنفذها مصر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة حيث توجه إلى مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان والذى يستثمر فيه البنك بقيمة 210 ملايين دولار.

وأعرب وفد البنك عن اعتزامه ضخ استثمارات جديدة فى مجال البنية الأساسية فى مصر، خلال زيارته إلى المشروعات القومية الكبرى، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتنظيم زيارات لممثلى المؤسسات الدولية إلى المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها للتعرف بشكل مباشر وواقعى على حجم الإنجازات التى تحققت وآفاق التطوير الذى تشهده مصر فى مختلف المجالات وفرص الاستثمار المتاحة فى السوق المصرى.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن الدولة تعمل على جذب استثمارات فى المشروعات القومية الكبرى التى تستجيب لاحتياجات المواطنين، خاصة مشروعات البنية الأساسية مثل الطاقة المتجددة وشبكات الصرف الصحى ومشاريع الاستصلاح الزراعى والسمكى، موضحة أن المنطقة الاقتصادية فى قناة السويس من أهم المناطق الجاذبة للاستثمار.

واستعرضت الوزيرة ما تم إنجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح وهى قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والتأجيل التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولوائحهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار يتضمن عددا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين ومنها المستثمرين فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد الفريق مهاب مميش، أن البنية الاساسية السليمة هى أساس نجاح أى مشروع، موضحا أن مصر تحقق إنجازات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن مصر بلد تعشق السلام وتتطلع لزيادة التعاون مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية فى تطوير البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفى ختام الزيارة، اصطحبت الوزيرة، وفد البنك فى جولة بالمشروع القومى للاستزراع السمكى والأحياء المائية لهيئة قناة السويس، بحضور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، حيث استمع الوفد إلى شرح بشأن الموقف التنفيذى للمشروع، حيث بلغت عدد الأحواض خلال المرحلة الأولى والثانية 4140 حوضاً، وتستهدف المرحلة الثالثة من المشروع إنشاء عدد من المنشآت لتصنيع وتعبئة الأسماك وفق أحدث نظم التكنولوجيا العالمية لزراعة الأسماك.

وشاهد وفد البنك، عملية لصيد الأسماك من المزارع السمكية، حيث أشاد شيجين شين، مدير البنك ورئيس الوفد، بحجم المشروع وجودة الأسماك.

واصطحبت الوزيرة وفد البنك فى جولة بميناء شرق بورسعيد، حيث استمع الوفد إلى شرح حول مشروع تطوير الميناء والذى يضم إنشاء محطات حاويات ضخمة وإنشاء ترسانات لإصلاح السفن بالإضافة لتطوير الترسانة الموجودة وإنشاء محطة حاويات، ويستهدف المشروع تنمية منطقة شرق بورسعيد ومحور قناة السويس الجديدة للمساهمة فى إنعاش حركة الاقتصاد وعملية التفريغ والشحن، ويوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل بالإضافة لآلاف فرص العمل فى المناطق الملحقة بالميناء.