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وزير الزرعة يصدر حركة تغييرات جديدة بمديريات الزراعة فى 4 محافظات

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 01:18 م
وزير الزرعة يصدر حركة تغييرات جديدة بمديريات الزراعة فى 4 محافظات الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى
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أصدر الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حركة تغييرات وتنقلات جديدة شملت مديرى مديريات الزراعة فى 4 محافظات هى: الدقهلية، البحر الأحمر، كفر الشيخ ودمياط.

وقرر وزير الزراعة إنهاء تكليف المهندس ماهر عبد القادر جاد سويلم، من العمل مديراً لمديرية الزراعة بمحافظة دمياط وعودته إلى جهة عمله الأصلية مديراً لمديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر.

وتضمن القرار الذى حمل رقم 1625 لسنة 2018، في مادته الثانية تكليف المهندس سميح عبد السميع إبراهيم على أخصائي اول إدارة الأراضى والمياه والبيئة بمديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، للقيام بأعمال مدير مديرية الزراعة بمحافظة دمياط.

وأصدر أبوستيت القرار الوزاري رقم 1626 لسنة 2018 بتكليف المهندس  فوزي المرسى إسماعيل الحضري  مدير مديرية الزراعة بمحافظة دمياط والمنتدب للعمل مديراً لمديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر، للقيام بأعمال مدير مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية وذلك لحين شغلها طبقاً لأحكام القانون.

وقرر وزير الزراعة  تكليف المهندس محمد السيد محمد عبدالله  المكلف بالعمل مديراً لمديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، للعمل  مديراُ لمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ اعتباراً من 23/11/2018 وذلك لحين شغلها طبقاً لأحكام القانون، وذلك وفقاً للقرار الوزاري الذي حمل رقم 1627 لسنة 2018.


 

 


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