video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية الفرنسى يشدد على أهمية تكثيف جهود مكافحة تغير المناخ

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 11:41 ص
وزير الخارجية الفرنسى يشدد على أهمية تكثيف جهود مكافحة تغير المناخ وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق

أجرى وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان، محادثات مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، اليوم الأربعاء، تطرقا خلالها إلى الرهانات الأساسية المتعلقة بالمناخ والبيئة والتنمية وحوكمة الأمم المتحدة والاستقرار فى منطقة الساحل.

 

وشدد لودريان ومحمد على أهمية عدة استحقاقات مستقبلية من أجل تكثيف جهود مكافحة تغير المناخ. وستتيح الدورة الرابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التى ستعقد فى مدينة كاتوفيتسه البولندية فى شهر ديسمبر المقبل اعتماد قواعد تنفيذ اتفاق باريس.

 

كما أن  فعاليتى "الكوكب الواحد" اللتان ستُعقدان فى نيروبى وبياريتز، مارس وأغسطس العام المقبل، قبل مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع، ستتيحان إمكانية العمل على قضايا تتعلق بتمويل عملية الانتقال البيئى والمحافظة على التنوع البيولوجى وحماية المحيطات.

 

وأشار جان إيف لودريان إلى دعم فرنسا لمؤتمر قمة المناخ لعام 2019 الذى ستنظمه الأمانة العامة للأمم المتحدة وإلى إسهام فرنسا فى تحضير المؤتمر إسهامًا فاعلا. وفى هذا الصدد، تلتزم فرنسا التزاما خاصا بترويج "التمويل المراعى للبيئة"، وفق ما أثبتته الولاية التى أسندها الأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، فى سبتمبر الماضى، والتى كرست لموضوع "التمويل المراعى للبيئة".

 

وأعرب الوزير أيضا عن شكره لأمينة محمد للدعم الذى قدمته لمشروع الميثاق العالمى من أجل البيئة منذ بدايته. وعلاوة على ذلك، تناولا الرهانات المتعلقة بالتنمية فى منطقة الساحل ونشاط التحالف من أجل منطقة الساحل، قبيل عقد اجتماع هام فى نواكشوط فى 6 ديسمبر المقبل. وانتهز الوزير هذه الفرصة ليعلن عن تقديم مساعدة فرنسية بقيمة مليونى يورو لتمويل إصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية برعاية الأمين العام للأمم المتحدة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة الهجرة: تغيرات المناخ أحد أسباب ارتفاع نسب الهجرة وتغير السلوك البشرى

اليوم السابع: مبادرة مصرية لمواجهة سلبيات تغير المناخ

فرنسا

تغير المناخ

الامم المتحدة

الساحل




لا تفوتك
فيديو.. وزير الأوقاف: سيدنا محمد كان رسولا ورئيسا وعلينا التفريق بين أحكامه فى ذلك

فيديو.. وزير الأوقاف: سيدنا محمد كان رسولا ورئيسا وعلينا التفريق بين أحكامه فى ذلك

كاتب سعودى :السعوديون قاطعوا المنتجات والسياحة التركية وأدعوهم لزيارة مصر

كاتب سعودى :السعوديون قاطعوا المنتجات والسياحة التركية وأدعوهم لزيارة مصر

ناهبة آثار العرب.. المياسة شقيقة تميم وراء عمليات سرقة الآثار المصرية عقب فوضى ثورة يناير.. مصادر بالمعارضة: جندت عناصر داعش فى سوريا والعراق لنهب الحضارة السومرية والبابلية.. وتستغل متاحف قطر لغسيل الأموال

ناهبة آثار العرب.. المياسة شقيقة تميم وراء عمليات سرقة الآثار المصرية عقب فوضى ثورة يناير.. مصادر بالمعارضة: جندت عناصر داعش فى سوريا والعراق لنهب الحضارة السومرية والبابلية.. وتستغل متاحف قطر لغسيل الأموال

الأهلى يسعى إلى تخطى 5 مطبات فى مواجهة الوصل الإماراتى.. التغلب على "صدمة" الخسارة الأفريقية.. التغلب على أزمة غياب الأساسيين للإصابة.. ارتباك الشناوى بعد لقاء تونس.. الضغط الجماهيرى.. والإبقاء على كارتيرون

الأهلى يسعى إلى تخطى 5 مطبات فى مواجهة الوصل الإماراتى.. التغلب على "صدمة" الخسارة الأفريقية.. التغلب على أزمة غياب الأساسيين للإصابة.. ارتباك الشناوى بعد لقاء تونس.. الضغط الجماهيرى.. والإبقاء على كارتيرون

شاهد.. أغرب 5 إطلالات للفنانين من مهرجان القاهرة السينمائى × 6 صور

شاهد.. أغرب 5 إطلالات للفنانين من مهرجان القاهرة السينمائى × 6 صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة