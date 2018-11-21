هيئة إنقاذ الطفولة: الجوع يهدد 85 ألف طفل يمنى

رويترز

قالت هيئة إنقاذ الطفولة اليوم الأربعاء إن ما يقدر بنحو 85 ألف طفل تحت سن الخامسة ربما لقوا حتفهم جراء الجوع الشديد في اليمن.

وأضافت أن تقديرات متحفظة تستند إلى بيانات للأمم المتحدة تشير إلى أن 84700 طفل تقريبا يعانون من سوء التغذية الحاد ربما ماتوا في الفترة بين أبريل 2015 وأكتوبر 2018.

وقالت في بيان "نشعر بالفزع من أن نحو 85 ألف طفل في اليمن ربما توفوا بسبب عواقب الجوع الشديد منذ بدء الحرب، مقابل كل طفل تقتله القنابل والرصاص، يموت العشرات من الجوع والمرض وكل هذا يمكن الوقاية منه".

وتقول أحدث أرقام متاحة من الأمم المتحدة بشأن عدد قتلى الحرب والتي ترجع إلى عام 2016 إن أكثر من عشرة آلاف شخص لقوا حتفهم.