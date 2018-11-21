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نقابة العاملين بالضرائب: "المالية" وافقت على مشروع تكافلى لعلاج العاملين

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:46 م
نقابة العاملين بالضرائب: "المالية" وافقت على مشروع تكافلى لعلاج العاملين مجدى شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك
كتب محمود راغب
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قال مجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية، وافق على إنشاء مشروع تكافلى اجتماعى لعلاج العاملين بمصلحة الضرائب، الذى أنشأته النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك تشمل المرحلة الأولى منه العاملين بضريبة القيمة المضافة تمهيدا لشموله جميع العاملين بمصلحة الضرائب العامة.
 
وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، فى بيان له،  أن المشروع يأتى فى إطار اهتمام وزير المالية بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لجميع العاملين بالمصالح المالية وهو بداية مشرقة لإنشاء صناديق مماثلة لمديريات المالية ومصلحة الجمارك بهدف معالجة أخطاء الصناديق السابقة التى لا تؤدى هذه الخدمة.
 
ولفت شعبان إلى أن المشروع وافقت عليه جمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين بالضرائب وتم إقرار لائحته التنفيذية لدى وزارة التضامن الاجتماعى والتعاقد مع أحد الشركات المتخصصة فى مجال تقديم الخدمة الصحية وسيتم تنفيذه أول يناير المقبل 2019، موضحا أن  النقابة  انتهت من إصدار كارنيهات لجميع العاملين وأسرهم تستخدم أثناء التعامل المباشر مع العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات بجميع المحافظات.
 
وتابع شعبان:"أن المشروع تكافلى للعلاج يساهم كل عامل بنسبة 3 %من الأجر عن نفسه وأفراد أسرته على ان يتحمل المريض نسبة 25 % من قيمة الكشف والإشاعات والتحاليل و10% فى العمليات الجراحية، حيث يستفيد من المشروع أصحاب المعاشات من العاملين السابقين.

 


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