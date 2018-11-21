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موقع بوليتيكو: وزير العدل الأمريكى حصل على 1.2 مليون دولار من منظمة خيرية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 11:47 ص
موقع بوليتيكو: وزير العدل الأمريكى حصل على 1.2 مليون دولار من منظمة خيرية ماثيو ويتيكر
كتبت - سالى حسام
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ذكر موقع "بوليتيكو"، أن ماثيو ويتيكر الذى اختاره ترامب للقيام بأعمال وزارة العدل، حصل على 1.2 مليون دولار من رئاسة منظمة أهلية محافظة العام الماضى قبل العمل فى الوزارة.
 
وقال المدير التنفيذى لمنظمة "المسئولية والثقة المدينة"، إن ويتيكر حصل على راتب 502 ألف دولار خلال الشهور التسعة الأولى من 2017، قبل أن يعمل فى وزارة العدل كبيرا لموظفى جيف سيشنز الذى كان وزيرا للعدل وقتها.
 
وحصل ويتيكر أيضا على 402 ألف دولار كراتب من المنظمة فى 2016، وباقى الأموال حصل عليها نتيجة عمله فى وظائف مختلفة فى نفس المنظمة التى عمل بها منذ 2014.
 
وقالت الصحيفة، إنه على الرغم من حجم المبلغ فأن المنظمة نفسها متواضعة وجذورها مجهولة، ولكن كان يستخدمها ويتيكر فى الظهور فى برامج التلفزيون باعتباره رئيسها، لكنها تعد تحسنا كبيرا فى حياته المهنية بعدما كان مجرد محامى فى شركة محاماة فى ولاية آيوا وراتبه 79 ألف دولار فى السنة.
 
وحاولت الصحيفة اتهام وايتيكر بأنه استغل منصبه فى وزارة العدل من أجل شن الهجمات على الحزب الديمقراطى، لكن ما ركزت عليه الصحيفة كان أن مجموع ما حصل عليه ويتيكر من المال يزيد عن ثلث ما حصلت عليه المنظمة من تبرعات فى الفترة بين 2014 -2017.

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