موسكو تنفى تقديم اقتراح لواشنطن برفع جزء من العقوبات عن إيران

موسكو(أ ش أ)

صرح نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، اليوم الأربعاء، بأنه لا يستطيع تأكيد المعلومات الصادرة عن وسائل الإعلام الأمريكية بشأن اقتراح قدمته بلاده للولايات المتحدة، يقضى برفع جزء من العقوبات عن طهران مقابل انسحاب تشكيلات عسكرية إيرانية من سوريا.

وقال ريابكوف للصحفيين ردا على سؤال فى هذا الصدد -وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- "فيما يتعلق بجانب محدد من رفع العقوبات مقابل شىء ما، فأنا لا أستطيع تأكيد ذلك".

وأضاف "كانت هناك أفكار قريبة لكنها لا تتطابق مع ذلك وهى لم تتطور.. لكننا نواصل البحث عما يمكن فعله فى هذا المجال بالاتصال مع كل المشاركين وكل الأطراف التى نتحدث الآن عنها".