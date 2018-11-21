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موريتانيا والجزائر تبحثان تعزيز التعاون الأمنى

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 04:39 ص
موريتانيا والجزائر تبحثان تعزيز التعاون الأمنى الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز
(أ ش أ)
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أجرى الفريق سلطان ولد محمد لسواد قائد أركان الدرك الموريتاني، بمقر قيادة الدرك فى نواكشوط، مباحثات مع وفد عسكرى جزائرى بقيادة العميد غالى بلقصير قائد الدرك الجزائري.

وأكد التلفزيون الموريتاني، اليوم الأربعاء، أن الجانبين بحثا تعزيز التعاون الثنائى وتبادل التجارب والخبرات فى مجال الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأضاف أن الوفد الجزائرى تابع، خلال الاجتماع، عرضا حول مهام وحدات الدرك الموريتانى الأمنية والقضائية والإدارية فضلا عن مهامها العسكرية التى تلتقى فيها مع جميع الهيئات العسكرية والأمنية الأخرى، كما قام الوفد بزيارة لمرافق ووحدات عسكرية.

 


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