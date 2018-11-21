موجز6.. مميش: قناة السويس الجديدة سجلت طفرة بالعائد وغطت تكاليفها بزمن قياسى

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، مهاب مميش يؤكد أن قناة السويس الجديدة سجلت طفرة فى العائد وغطت تكاليفها فى زمن قياسى.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

استقبل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الأربعاء، وفدًا من جامعة مصر الدولية برئاسة اللواء أيمن حب الدين مساعد رئيس الجامعة، وبرفقته مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب للتعرف عن قرب على مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة القناة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول تبدأ 12 يناير المقبل، كما أن موعد إجازة نصف العام للعام الدراسى الجارى وفقا للخريطة الزمنية فى المدارس جميع المراحل التعليمية ستبدأ يوم السبت الموافق 26 من شهر يناير 2019 على أن تنتهى فى المدارس جميع المراحل التعليمية يوم الخميس 7 فبراير 2019، مضيفة، أن العودة للمدارس سوف تكون بداية من يوم السبت 9 فبراير 2019

حدد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى يوم 2 ديسمبر المقبل موعداً مبدئياً للعودة للقاهرة بعد إجراء عملية جراحية أمس الأول الاثنين، فى ألمانيا لاستئصال ورم فى الرقبة يضغط على الحبل الشوكى تسبب فى آلام العمود الفقرى عانى منها لعدة أشهر.

أصدر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانا بخصوص دير السلطان بالقدس، مؤكدا أن للكنيسة القبطية الأرثوذكسية تأسست في القرن الأول الميلادي على يد القديس العظيم مارمرقس الرسول تتمتع بعلاقات طيبة مع كنائس العالم. وقد أرسل القديس أثناسيوس الرسولي في القرن الرابع الميلادي أبونا سلامة كأول مطران لأثيوبيا ومنذ ذلك الوقت لا تزال العلاقة بين الكنيستين قائمة على أسس المحبة والتعاون والاحترام المتبادل وقد ظهر ذلك جلياً في الزيارات المتبادلة المملؤة محبة بين بطاركة الكنيستين في العصر الحديث.

تداول عدد من طلاب جامعة أسيوط، فيديوهات لحفل تخرج الدفعة 53 بكلية الطب، على أنغام مهرجان حمو بيكا "رب الكون ميزنا بميزة" وبالجلباب والطبل البلدى.

على الرغم من صغر سنة وكونه الطفل الوحيد لوالديه ويعيش فى منزل بسيط، إلا أنه تخلى عن طفولته وحياة اللعب مع أقرانه، لمساعدة والديه، بعد أن اكتشف ظروفهم الصحية والمادية منذ نعومة اظافره.

استقبل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء دونج يونهو، رئيس لجنة شنغهاى بالمؤتمر الشعبى الصينى والوفد المرافق له، فى إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية، وذلك فى حضور المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، والنائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية مع الصين، والنائب صلاح حسب الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر والمتحدث الرسمى لمجلس النواب، والنائب أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب ورئيس حزب مستقبل وطن.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 794.224 مليار جنيه.

تسلم السفير هشام سيف الدين، سفير مصر لدى سويسرا، من السلطات السويسرية 26 قطعة أثرية صغيرة مختلفة الأحجام تنتمى للحضارة المصرية القديمة.

أصدرت محكمة بداية قلقيلية، بصفتها محكمة جنايات، اليوم الأربعاء، حكمًا جنائيًا بحق متهمين بتسريب أراض للاحتلال الإسرائيلى، وحكمت المحكمة على المدانين بالأشغال الشاقة المؤقتة (15) سنة.

سنوات طويلة عانى فيها أصحاب البشرة السمراء فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عصور قديمة وحتى منتصف القرن الـ 20، حيث كان عدد كبير من أصحاب البشرة البيضاء يقومون باضطهاد "الزنوج" بل أن الدولة نفسها كانت تقف فى صف أصحاب البشرة السمراء .

ذكرت وكالة الأسوشيتد برس أن السلطات الإيطالية ألقت القبض على رجل مصرى بتهمة دعم داعش.

بمناسبة اليوم العالمى للتليفزيون الذى يحتفل به يوم 21 نوفمبر من كل عام، أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانا صحفيا حول تلك المناسبة، حيث أعلن الجهاز فى بيانه أن إجمالى عدد ساعات البث المرئى لكافة قنوات التليفزيون ( القنوات الرئيسية – الفضائية المصرية – القنوات الإقليمية – قنوات النيل المتخصصة – القنوات الإخبارية )، بلغ 169.3 ألف ساعة عام 2017/2018، مقابل 173.2 ألف ساعة عام 2016/2017، بنسبة انخفاض قدرها 2.2%.

قال جون جابور، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقضاء على فيروس سى تتسم بالشفافية

أصدر قاضى فيدرالى أمريكى حكما بعدم إدانة عمليات ختان الفتيات.

عقد كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء، لإعلان نتائج المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تم تعديل المادة رقم 58 من القانون بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى.