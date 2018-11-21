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موانئ البحر الأحمر: حركة الملاحة تسير بشكل طبيعى مع استقرار الأحوال الجوية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 10:52 ص
موانئ البحر الأحمر: حركة الملاحة تسير بشكل طبيعى مع استقرار الأحوال الجوية موانئ البحر الأحمر - أرشيفية
أ ش أ
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قال اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن حركة تداول الحاويات ونقل الركاب فى موانئ الهيئة بمحافظات "السويس، البحر الأحمر وجنوب سيناء" تسير بشكل طبيعى مع استقرار الأحوال الجوية.

 

وأضاف أبو سنة، فى تصريح اليوم الأربعاء، أن ميناء بورتوفيق استقبل اليوم السفينة "أمنية" وعلى متنها 3 آلاف طن ردة قادمة من اليمن، كما استقبل ميناء سفاجا السفينة "بوسيدون اكسبريس" وغادرته السفن "محبة، الحرية، ونما اكسبريس"، ويشهد ميناء نويبع وصول وسفر السفينتين "إيلة وسينا".

 

وأشار رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إلى أن غرفة العمليات تتابع بشكل يومى مع هيئة الأرصاد الجوية التغيرات المناخية وحركة الرياح والأمواج؛ حفاظا على سلامة الموانئ والسفن.

 


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